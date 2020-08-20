اغلاق مكاتب قناة كردية معارضة في أربيل ودهوك

2020/08/20 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت قناة “NRT” ، اليوم الخميس، عن إغلاق القوات الأمنية مكتبي القناة في محافظتي أربيل ودهوك.ونقلت وسائل اعلام كردية عن مدير مكتب اربيل ريبوار كاكةيي إن “القوات الامنية اغلقت بعد ظهر اليوم الخميس المكتب ولم تقدم اية توضيحات عن سبب الاغلاق”.وأوضح أن “ القوات الأمنية اكتفت بالقول انها تلقت تعليمات بإغلاق […]

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