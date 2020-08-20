2020/08/20 | 18:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وترامب يتفقان على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وترامب يتفقان على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وترامب يتفقان على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).