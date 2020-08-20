منظمة الصحة العالمية تختتم حملتها التوعوية في جنوب العراق

2020/08/20 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في العراق، كثفت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء المنفذين، حملات التوعية المجتمعية لتثقيف المجتمعات حول مخاطر جائحة كوفيد-19 والوقاية منه.تم الوصول مؤخرا إلى أكثر من 5 ملايين شخص في أربع محافظات مكتظة بالسكان ومتضررة في البصرة وواسط وذي قار وميسان في حملة توعوية […]

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