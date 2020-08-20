الجمارك تحقق أكثر من ملياري دينار من مراكزها يوم امس

2020/08/20 | 18:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٨/١9 في مراكزها الجمركية .

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