أوبك+ تواجه فائض إمدادات يوميا يزيد على مليوني برميل

2020/08/20 | 18:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير داخلي لأوبك+ اطلعت عليه رويترز أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيتعين عليهم خفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض إمدادات في الآونة الأخيرة.

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