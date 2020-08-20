الفتح يطالب بعقد جلسة طارئة بشأن المدة المحددة لانسحاب القوات الأمريكية

2020/08/20 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب تحالف الفتح، الخميس، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بشأن المدة الذي حددها الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق.وقال عضو التحالف النائب فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يحتاج إلى ثلاثة سنوات ووضع هكذا مدة أمر مستغرب”، لافتا إلى إن “أمريكا […]

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