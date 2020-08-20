الذهب يعوض بعضاً من خسائره

2020/08/20 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عوض الذهب اليوم الخميس بعضاً من خسائره الناتجة من عدم يقين اتجاه التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا.وزاد الذهب صباح اليوم بتوقيت بغداد، في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5% إلى أقل مستوى في نحو أسبوع يوم الأربعاء.وتراجعت العقود الأمريكية […]

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