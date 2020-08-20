تسهيلات “جديدة” للمزارعين في العراق … هذه هي تفاصيل الخطة القادمة؟

2020/08/20 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشفت وزارة الزراعة العراقية، الخميس، عن قيامها بالتحضير لتسهيلات كبيرة تقدم للمزارعين واصحاب الاراضي الزراعية، تتمثل بانجاز اجازة المستثمر خلال سبعة ايام من تخصيص الارض دون المرور بالحلقات الزائدة لدوائر متعددة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بذلك سريعا.وذكرت الوزارة في بيان ان وفدا منها التقى بوفد غرفة تجارة بغداد، حيث […]

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