الصحة العراقية توجه نداءً جديداً وتحذر من انفجار وبائي يمهد لإنهيار النظام الصحي

2020/08/20 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجهت وزارة الصحة العراقية ، نداءً جديداً حذرت فيه من حدوث انفجار وبائي يمهد لإنهيار النظام الصحيوقال المتحدث باسم وزارة الصحة - د.



سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها بغداد "نشدد على وجوب الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية المؤكدة على الالتزام بتوصيات وزارة الصحة الخاصة باحياء شعائر محرم هذا العام بوجود خطر كورونا".واضاف "الاحياء يجب أن يكون غير وسائل التواصل الاجتماعي والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها وللأسف رغم ذلك نرى تصاعد الدعوات المسير والتحشد وهذا خطر كبير من شأنه زيادة حالات التفشي ".ولفت الى ان "وزارة الصحة وفرت 8000 آلاف سرير خلال 3 أشهر لكن ان حدث تحشد وتجمعات كبيرة فهذا قد يمهد لانفجار وبائي يحدث انهياراً بالنظام الصحي وشاهدنا كيف انهارت أنظمة صحية بفعل الأعداد الكبيرة من المصابين وعدم القدرة على تقديم الخدمة لهم جميعاً".وأكد ان وزارة الصحة "تعول على تطبيق القانون في معاقبة كل من يسبب ضرراً للمجتمع ونوجه نداء لوسائل الإعلام وجميع الفعاليات المجتمعية والشخصيات التى تحظى باحترام المجتمع بضرورة التوعية من مخاطر التجمعات وعدم ارتداء الكمامات".ونشر مكتب المرجع علي السيستاني، الخميس 30 تموز 2020، رداًعلى استفتاء خاص بكيفية اقامة مراسم عزاء الامام الحسين في محرم مع وجود خطر كورونا.



وجاء في الاستفتاء "سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، فانه مع اقتراب شهر المحرم الحرام وتجدد ذكرى فاجعة الطف وما يلاحظ من استمرار وباء كورونا وتشديد الجهات المعنيّة على ضرورة التجنب عن اقامة التجمعات الكبيرة ولا سيما في الأماكن المغلقة، يسأل الكثير من المؤمنين عما ينبغي لهم القيام به بشأن عزاء سيد الشهداء الامام الحسين (صلوات الله عليه) وأهل بيته وأنصاره (عليهم السلام)، مع رغبتهم الملحّة في الاستمرار على مراسمه المعتادة ؟ يرجى بيان ذلك.



ولكم جزيل الشكر".وكتب السيستاني في رده وفقا لما نشره مكتبه "إن هناك العديد من الأساليب التي يمكن إتّباعها في التعبير عن الحزن والأسى في هذه المناسبة الأليمة، واظهار المواساة مع النبي المصطفى (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته الأطهار في تلك المصيبة الكبرى التي حلّت بالإسلام والمسلمين.



ومن ذلك: 1 ـ الاكثار من بثّ المجالس الحسينية النافعة على الهواء مباشرة عبر المحطات التلفزيونية وتطبيقات الانترنيت، وينبغي للمراكز والمؤسسات الدينية والثقافية أن تنسق مع الخطباء الجيدين والرواديد المُجيدين بهذا الصدد وأن تحشد وتحثّ المؤمنين على الاستماع اليهم والتفاعل معهم وهم في أماكن سكنهم أو ما بحكمها.2 ـ عقد المجالس البيتية في اوقات معينة من الليل أو النهار، يقتصر الحضور فيها على افراد العائلة والمخالطين معهم، ويستمع فيها الى بعض المجالس الحسينية النافعة ولو من خلال ما يبثّ مباشرة على بعض القنوات الفضائية أو عبر تطبيقات الانترنيت.



وأما المجالس العامة فلا بد من أن يلتزم فيها بالضوابط الصحية التزاماً صارماً، بأن يراعى فيها التباعد الاجتماعي بين الحاضرين واستخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار وباء كورونا، مع الاقتصار في عدد الحضور على ما تسمح به الجهات المعنية، وهو مما يختلف بحسب الموارد من حيث عقدها في الاماكن المفتوحة أو المغلقة ومن حيث اختلاف البلدان بالنظر الى مدى انتشار الوباء فيها.3 ـ نشر المظاهر العاشورائية على نطاق واسع من خلال رفع الأعلام واللافتات السوداء في الساحات والشوارع والازقة ونحوها من الاماكن العامة مع مراعاة عدم التجاوز على حرمة الاملاك الخاصة أو غيرها وعدم التخلف عن رعاية القوانين النافذة في البلد.



وينبغي أن تشتمل على مقاطع من كلمات الامام الحسين (عليه السلام) في نهضته الاصلاحية العظيمة وما قيل في فاجعة الطف من روائع الشعر والنثر.



وأما الاطعمة التي يتعارف توزيعها بهذه المناسبة فلا بد من أن تراعى الشروط الصحية اللازمة في إعدادها وتوزيعها ولو اقتضى ذلك الاقتصار على بعض الاطعمة الجافة وايصالها الى مساكن المؤمنين تفادياً لحصول الازدحام عند تقسيمها".

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