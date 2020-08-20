بينها 328 عبر الرصد الوبائي.. صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 523 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/20 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بينها 328 رصد وبائي..



صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"523" المسجلة اليوم

#اعلام_صحة_الرصافةاعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 523 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 328 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 523 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 328 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الاعظمية 33 حالة• قطاع الشعب 6 حالات• قطاع الاستقلال 30 حالة• قطاع الصدر 36 حالة• قطاع البلديات الثاني 71 حالة• قطاع البلديات الاول 27 حالة• قطاع المدائن 34 حالة• قطاع الرصافة 55 حالة• قطاع بغداد للجديدة 12 حالة• قطاع النهروان 24 حالة

- 195 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 82 حالة محلة 535, 540, 555, 529, 526, 534, 544, 521, 517, 518, 542, 547, 538• الكرخ 15 حالة ضمن المناطق التالية, الشرطة الخامسة حالة واحدة, الدورة 3 حالات, حي السلام 4 حالات, القادسية حالة واحدة, السيدية حالة واحدة, حي الجهاد حالة واحدة, الشالجية حالتين, البياع حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة,• الاعظمية 10 حالات محلة 310, 314, 320, 332, 312• بغداد الجديدة 4 حالات محلة 725, 719, 706• الزعفرانية 17 حالة محلة 951, 961, 960, 966, 959, 956, 957, الزراعي• زيونة حالتين محلة 716, العمارات• المدائن 6 حالات محلة الفحامة, الزراعي• شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 502• الشعب 11 حالة محلة 317, 327, 351, 325, حي البساتين, البنوك• الكفاح حالة واحدة محلة 113• الحسينية حالتين محلة 220• حي القاهرة 3 حالات محلة 309• جسر ديالى 3 حالات قرب محطة المشرق• حي الزهراء حالة واحدة محلة 757• المشتل حالة واحدة محلة 752• الصليخ 3 حالات محلة 326, 324, قرب الجوازات• محافظة واسط حالة واحدة الصويرة• الوزيرية 3 حالات محلة 301, 305, 300• حي الخنساء حالة واحدة محلة 757• الفضيلية حالتين محلة 753• الامين 7 حالات محلة 745, 735, 733• العبيدي 4 حالات محلة 761, 762• حي النصر حالتين محلة 773• البلديات حالة واحدة• الرشاد حالة واحدة محلة 772• الكرادة 4 حالات محلة 903, 904• مستشفى ابن البلدي حالة واحدة دار الاطباء• محافظة ميسان حالة واحدة المجر الكبير• حي المثنى حالة واحدة محلة 718• سبع قصور حالة واحدة الزراعي• حي الرسالة حالة واحدة محلة 751

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 25028 توفي منهم 1077 فيما اكتسب الشفاء 20333 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3618".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين".



انتهى

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