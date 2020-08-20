2020/08/20 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، اليوم الخميس ، لجنة التنسيق العراقية _ الأميركية، فيما ذكر بـ"مآسي" المكون السني في البلاد.

وتساءل رئيس حزب المسار المدني، في تغريدة على منصة "تويتر": "هل فات لجنة التنسيق العراقية-الأمريكية أن هناك مكوناً عراقياً أساسياً أكلت الحرب بمحافظاته الأخضر واليابس؟ لماذا تناست المآسي التي عاشها السُنة؟".

وأضاف السامرائي: "هل لأن ممثليهم فيها كانوا مجرد تماثيل ديكورية لتبدو بطابع وطني بينما انحاز مضمونها طائفياً وعرقياً؟ ألا لا نامت أعين المتخاذلين".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

رجح القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الخميس (20 آب 2020)، ظهور اكثر من قائمة انتخابية تمثل متظاهري تشرين في الانتخابات المقبلة.

وقال الرديني في حديث لـ( بغداد اليوم)، اننا "نريد ترجمة الحراك السلمي في الانتخابات الق

بغداد اليوم _ متابعة

أكد رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق، فيما حدد الفترة الزمنية للانسحاب.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع" تصريحات شهدها

بغداد اليوم- بغداد

اتفقت حكومة العراق، الخميس (20 آب 2020)، مع الحكومة الامريكية على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف خارج العراق.

وأكد الجانبان وفق وكالة الانباء العراقية الرسمية، على "ضرورة احترام سيادة الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ‏السامرائي ينتقد لجنة العلاقات العراقية - الأميركية: تناست المآسي التي عاشها السُنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ‏السامرائي ينتقد لجنة العلاقات العراقية - الأميركية: تناست المآسي التي عاشها السُنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).