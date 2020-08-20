ترامب: الكاظمي رجل انسجم معه جداً


ترامب: الكاظمي رجل انسجم معه جداً
2020/08/20 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا
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