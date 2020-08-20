2020/08/20 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بعد قليل..



لقاء يجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالرئيس الأميركي ترمب في البيت الأبيض

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