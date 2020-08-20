الولايات المتحدة: الاعتداءات ضد الناشطين “انتهاك صارخ” لحقوق الإنسان

2020/08/20 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بأشد العبارات..



شجبت الولايات المتحدة الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني في البصرة.

السفارة الأميركية في بغداد اشارت الى ان هذه الاعتداءات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، معربة عن تأييدها لالتزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون.وجددت الولايات المتحدة دعوتها لتمكين الناشطين المدنيين من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوفٍ من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم السلمية المشروعة.

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