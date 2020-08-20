2020/08/20 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، من مغبة تحركات عصابات داعش الإرهابية الأخيرة بالتركيز على المراقد المقدسة لبث الفرقة والفتنة الطائفية التي ستعيد البلد الى حالة اللاستقرار ، مبديا استغرابه من حالة الصمت الحكومي سيما لدى قيادة عمليات صلاح الدين اثر الاستهداف ” الثاني” خلال شهر واحد والذي طال مرقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يشدد على ضرورة حماية المراقد المقدسة و يحذر من محاولات بث الفتنة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يشدد على ضرورة حماية المراقد المقدسة و يحذر من محاولات بث الفتنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).