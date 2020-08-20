2020/08/20 | 18:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر تنظيما القاعدة وداعش، في الايام الماضية، أهم معاقلهما في جنوب الجزيرة العربية باليمن بعد سنوات من القتال في صف تحالف العدوان السعودي والولايات ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلاع الارهاب الامريكي تسقط في البيضاء.. انتصار انتظره اليمنيون 30 عاماً) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلاع الارهاب الامريكي تسقط في البيضاء.. انتصار انتظره اليمنيون 30 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).