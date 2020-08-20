الكاظمي ينجح بقيادة حوار استراتيجي تنسحب بموجبه اميركا من العراق

2020/08/20 | 18:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق والولايات المتحدة على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار قوات التحالف الدولي، فيما أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب التزامه بخروج س...

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