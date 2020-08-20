2020/08/20 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الأنباء الرسمية: الكاظمي ينجح بالحصول على قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الأنباء الرسمية: الكاظمي ينجح بالحصول على قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الأنباء الرسمية: الكاظمي ينجح بالحصول على قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).