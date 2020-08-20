السعودية تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات اليومي بكورونا

2020/08/20 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 3548 حالة وفاة وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي الإصابات بالمملكة 303973 إصابة.وقالت الوزارة أيضا إنه تم تسجيل 1385 حالة تعاف […]

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