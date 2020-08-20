2020/08/20 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل اعلام في السودان، اليوم الخميس، أن متظاهرين أغلقوا عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة في البلاد.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحتجين قاموا بإغلاق مدخل “كبري المنشية” بواسطة المتاريس والإطارات المشتعلة، فيما شهد ميدان “جاكسون” في قلب العاصمة الخرطوم تظاهرات واشعال للإطارات، من قبل عدد من المتظاهرين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



متظاهرون يغلقون عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. متظاهرون يغلقون عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. متظاهرون يغلقون عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).