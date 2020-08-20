انفوغرافيك: ” طائرة مذهلة” ترصد الاهداف بجميع الاتجاهات على مدى 400 كلم !

2020/08/20 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تحمل الطائرة قبة رادارية دائرية تقوم بدورة كاملة كل 10 ثوان، حيث تستطيع رصد جميع الأهداف في كل الاتجاهات في مدى يصل إلى 400 كلم.وهي عبارة عن نسخة مطورة من طائرات “بوينغ 707″، يتم تجهيزها برادار إيجابي بعيد المدى لرصد الأهداف في البر والبحر والجو، وإرسالها إلى مراكز القيادة أو […]

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