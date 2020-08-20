الكاظمي: الاعتداءات التركية على العراق مرفوضة ولن نكون قاعدةً للاعتداء على اية دولة

2020/08/20 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال مؤتمر صحفي مشترك لترامب مع الكاظمي الكاظمي: الاعتداءات التركية على العراق مرفوضة ونتحاور مع الاتراك بهذا الصدد ولن نكون قاعدةً للاعتداء على اية دولة

الكاظمي : نرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية في العراقترامب: بغداد واربيل حققتا تعاوناً جيداً في الحرب على داعش ونحن دعمنا ذلك

ترامب بمؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي: القوات العراقية ادت اداءً مهما في مواجهة داعش

نشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراقترامب: سندعم العراق ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه ونتطلع الى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء قواتنا

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خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي

ترامب: بغداد واربيل حققتا تعاوناً جيداً في الحرب على داعش ونحن دعمنا ذلك

ترامب بمؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي: القوات العراقية ادت اداءً مهما في مواجهة داعش

نشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في ا

بغداد اليوم - متابعة

اظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم) لحظة استقبال الرئيس الاميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد وصوله على متن سيارة رئاسية الى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونال

بغداد اليوم _ بغداد

انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، اليوم الخميس ، لجنة التنسيق العراقية _ الأميركية، فيما ذكر بـ"مآسي" المكون السني في البلاد.

وتساءل رئيس حزب المسار المدني، في تغريدة على منصة "

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