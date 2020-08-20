بالصورة: ترامب يستقبل الكاظمي في البيت الأبيض

2020/08/20 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اظهرت صورة حصلت عليها (بغداد اليوم) لحظة استقبال الرئيس الاميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد وصوله على متن سيارة رئاسية الى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق، فيما حدد الفترة الزمنية للانسحاب.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع" تصريحات شهدها لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يزور واشنطن الآن، مع الرئيس الأميركي ترامب.

وبحسب الوكالة الرسمية، اتفقت بغداد وواشنطن على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي.

وعبر ترامب خلال اللقاء عن انسجامه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قائلا: "الكاظمي رجل أنسجم معه جداً".

وبشأن الانسحاب العسكري من العراق قال ترامب: "لقد انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جدا من الجنود"، مجددا التزامه بـ"خروج سريع لقوات التحالف الدولي خلال ثلاث سنوات".

وشهد اللقاء توقيع واشنطن وبغداد مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصحي في العراق، إضافة إلى تأكد واشنطن دعمها لعلاقات العراق مع دول الجوار، ومساندتها لخطط الكاظمي لإصلاح الاقتصاد.

وفي كلمة له من واشنطن التي وصلها يوم امس الاربعاء، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق يواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد ومحاربة الفساد.

وقال الكاظمي "إننا نواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد"، مؤكدا: "عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالواقع الاقتصادي ومكافحة الفساد".

واشار الى أن "الاصلاح الاقتصادي هو الخيار الوحيد لدينا، كما أن ، مكافحة الفساد اهم اهداف حكومته"، لافتا الى أن "حكومته تسعى لتحسين مستوى الدخل لدى الفرد العراقي".

ولفت رئيس الوزراء، الى أن "العراق يجري محادثات مع شركات عالمية لتعقب الفاسدين، كما أنه بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات".

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