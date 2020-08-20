2020/08/20 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نرحب بالشركات والاستثمارات الامريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نرحب بالشركات والاستثمارات الامريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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