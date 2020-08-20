المالية النيابية: ايرادات المنافذ الحدودية ليست بالمستوى المطلوب رغم الإجراءات الاخيرة

2020/08/20 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الخميس، ارتفاع ايرادات المنافذ الحدودية بانه ليس بالمستوى المطلوب.وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “ايرادات المنافذ الحدودية العراقية رغم الاجراءات الامنية المشددة الاخيرة ليست بالمستوى المطلوب لان كمية البضائع المتدفقة من خلالها انخفضت بشكل لافت بسبب تداعيات جائحة كورونا”.واضاف كوجر، ان “نوعين من البضائع […]

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