2020/08/20 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء الكاظمي وترامب: الرئيس الأميركي يتحدث عن الانسحاب العسكري من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء الكاظمي وترامب: الرئيس الأميركي يتحدث عن الانسحاب العسكري من العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء الكاظمي وترامب: الرئيس الأميركي يتحدث عن الانسحاب العسكري من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).