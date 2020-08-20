2020/08/20 | 18:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن التدخل التركي في العراق غير مقبول، مؤكداً عدم السماح به.

وقال الكاظمي خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض، "نرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية في العراق، ونسعى لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به".

واتفق العراق والولايات المتحدة، الخميس، على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي.

ويزور حالياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد رسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: التدخل التركي غير مقبول ولن نسمح به) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: التدخل التركي غير مقبول ولن نسمح به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).