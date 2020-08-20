بعد توقف طويل.. مصانع الموصل تباشر أعمالها

2020/08/20 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعاني محافظة نينوى من تعطيل شبه كامل في مرافق الحياة في الكثير من الصعد والمجالات كالمصانع والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المختلفة.وتسببت معارك التحرير بخسائر كبيرة على مستوى البنى التحتية، ويقول أحد الصحفيين إن مدينة الموصل خسرت 20 مستشفى حكومي و78 مركزاً صحياً إضافة إلى ضياع 250 مليون دولار مخصصة لإعمار المستشفيات.[…]

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