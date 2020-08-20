الانبار تنفي فرض حظر للتجوال الصحي الشامل ليومي الجمعة والسبت

2020/08/20 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… نفى رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الخميس، الانباء التي تحدثت عن فرض حظر للتجوال الصحي الشامل ليومي الجمعة والسبت.وقال الراشد الـ /المعلومة/ إن “ايام الخميس والجمعة والسبت سيكون التجوال فيها جزئيا”، نافيا “نية حكومة الانبار المحلية فرض حظر للتجوال الصحي الشامل في تلك الايام نظرا لارتفاع الاصابات […]

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