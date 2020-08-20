2020/08/20 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب خلال لقاء الكاظمي: تقليص القواعد الأميركية في العراق من 6 الى 3 قواعد فقط

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