الأمن النيابية: الاعتداءات التركية لازالت مستمرة بسبب موقف الحكومة الخجول

2020/08/20 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، الخميس، استمرار الاعتداءات التركية على السيادة العراقية إلى ضعف القرار الحكومي، فيما وصفت إجراءات الحكومة بالتصدي للاعتداءات التركية بـ”الخجولة”.وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “إجراءات الحكومة تجاه الاعتداءات السفارة من قبل تركيا خجولة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية”، لافتا إلى إن “ضعف […]

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