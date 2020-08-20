تعرف على بديل “أوبتيما” من كيّا في المنطقة (صور)

2020/08/20 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استبدلت شركة كيّا مؤخراً إصدارها “أوبتيما” في الشرق الأوسط بطراز K5 مع المزيد من الفوارق بين الطرازين.وتبدو كيا K5 2021 مختلفة كلياً وكأنها سيارة أخرى وليست جيلاً جديداً فحسب، وهي أكثر ديناميكية من أوبتيما بشكل واضح حسب متخصصين قالوا إنها تأتي مع شبك تهوية على شكل “وجه النمر” بدلاً من “أنف […]

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