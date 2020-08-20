تفاصيل “صادمة” عن السعال الخارج من المصاب بكورونا: قطرة من 50 مكروباً تتضاعف 23 مرة بالهواء الرطب!

2020/08/20 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة “فيزياء السوائل” أن قطرات الجهاز التنفسي التي تخرج مع السعال وتحمل فيروس كورونا يمكن أن تظل نشطة لمدة أطول في الهواء الرطب.وفي اكتشاف وصفه موقع “BGR” بأنه “جديد ومرعب”، وجد الباحثون أن الهواء الرطب يمكن أن يضاعف العمر المفترض لقطرة تتكون من 50 ميكرونا […]

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