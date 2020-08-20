اللقاح الروسي ضد كورونا يحظر على هذه الفئة من الأشخاص

2020/08/20 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصدرت العلامة التجارية “غام كوفيد فاك” للقاح الروسي ضد كورونا تعليمات حول استخدام العقار.وقالت الوثيقة: “يحظر استعمال اللقاح في فترة الحمل والرضاعة الطبيعية”.وكان كبير اختصاصي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، فلاديمير تشولانوف، كشف الأعراض الجانبية للقاح الروسي ضد فيروس “كورونا”، بينها قشعريرة وصداع وكذلك غثيان وفقدان شهية وردود فعل تحسسية.[…]

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