التعليم العالي تعلن عن تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا

2020/08/20 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للعام الدراسي الحالي.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، وجه بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للعام …

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