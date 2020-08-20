وزير التعليم يوجّه بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا

2020/08/20 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للعام الدراسي 2021/2020.

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