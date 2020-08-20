الكاظمي وترامب يترأسان الاجتماع الموسع لوفدي البلدين

2020/08/20 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي.

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