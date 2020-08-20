2020/08/20 | 19:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اجتماعا مع نواب محافظة السليمانية، فيما اكد على ان انطلاق المجلس لأعماله دستوريا وقانونيا سيكون في الثالث من أيلول المقبل.وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد، اليوم الخميس، اجتماعا مع نواب محافظة السليمانية”، مبينا انه “جرى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس النواب: جلسات المجلس دستوريا وقانونيا ستنطلق في الثالث من أيلول المقبل وكالة تقدم الاخبارية.

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