2020/08/20 | 19:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 3548 حالة وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات اليومي بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات اليومي بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).