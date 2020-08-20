بالصورة: نادي الديوانية لكرة القدم يتعاقد مع محترف اسباني

2020/08/20 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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صفقة جديدة للديوانية ..



النادي يحسم صفقة المهاجم الأسباني "ايزاك باديا"، ليصبح ثالث محترف بصفوف الفريق بعد البلجيكي ناثيان كاباسيلي والارجنتيني ماكسي رولون.

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، كلمة مسجلة لوزير الصحة د.



حسن التميمي ، بشأن تطورات كورونا والموقف الوبائي بعد تصاعد عدد الاصابات بالفيروس الذي سجل العراق 3995 اصابة به اليوم.

وقال التميمي في كلمته التي تابعتها بغداد اليوم ان "

بغداد اليوم - متابعة

وجهت وزارة الصحة العراقية ، نداءً جديداً حذرت فيه من حدوث انفجار وبائي يمهد لإنهيار النظام الصحي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة - د.



سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها بغداد "نشدد على وجوب الالتزام بتوصيات المرجعية الديني

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، تسجيل 523 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 328 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن المؤسسات الص

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