الكاظمي وترامب يترأسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي

2020/08/20 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، (20 آب، 2020)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وترامب ترأسا الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والأمريكي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن القوات الأمنية العراقية أدت اداءً مهما في مواجهة تنظيم داعش، فيما أكد دعم الولايات المتحدة للعراق حتى يكون جاهزا للدفاع عن نفسه، بحسب تعبيره.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "بغداد واربيل حققتا تعاوناً جيداً في الحرب على داعش ونحن دعمنا ذلك".

وأضاف، أن "القوات العراقية ادت اداءً مهما في مواجهة داعش، وسندعم العراق ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه، ونتطلع الى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء قواتنا".

وتابع الرئيس الأميركي، أن "العراق بلد مستقل ولديه حكومة جيدة وقادرة على حسم الملفات المهمة، وليس مناسباً ان نبقى هناك طويلاً"، مشيرا إلى أن أميركا لديها "اقوى جيش في العالم وقادرون على ردع اية هجمات في العراق وفي اي مكان".

وأشار إلى مشاركة الولايات المتحدة في "العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق".

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