كورونا في الرصافة: الاصابات الجديدة تسجل “اعلى معدل” منذ فترة.. والوفيات تتراجع الى ادنى مستوى!

2020/08/20 | 19:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد كشف مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”523″ المسجلة اليوم بفيروس كورونا, وحالات الشفاء 343 حالة.وقال الساعدي في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 523 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 328 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية • قطاع الاعظمية […]

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