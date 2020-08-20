تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتف سامسونغ “s20-fe” المرتقب

2020/08/20 | 19:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة سربت بعض المواقع والقنوات الشهيرة للتواصل الاجتماعي على الإنترنت صورا ومعلومات تكشف عن مواصفات هاتف جديد من الفئة S يمكن أن تطرحه سامسونغ قبل نهاية العام الجاري.وتبعا لقناة OnLeaks على “تويتر” فإن سامسونغ تعمل على هاتف جديد من الفئة S سيحمل اسم Galaxy S20-FE.، وسيكون بسعر أرخص من هواتف Galaxy […]

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