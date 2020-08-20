الزيادي: توتر الوضع الأمني في البصرة سيؤثر على الاقتصاد

2020/08/20 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن النائب عن محافظة البصرة، بدر الزيادي، أن زيادة التوتر الأمني في محافظة البصرة سيؤثر على الاقتصاد العراقي.





وقال الزيادي، في حديثه لـ"برنامج لعبة الكراسي"، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيادة التوتر الأمني في البصرة سيؤثر على الاقتصاد لان البصرة هي رئة الاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى أن انتاج النفط اغلبه في البصرة بالإضافة إلى انها المنفذ البحري الوحيد".





وأكد أن بعض الجهات والعصابات ترغب بزيادة الفوضى في البصرة لسرقة قوت الشعب".





وتعتبر البصرة رئة العراق الاقتصادية، اذ يصدر النفط العراقي منها بنسبة اكثر من 95٪.





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