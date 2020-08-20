الامن النيابية: ابلغنا وزير الداخلية بفتح وإحالة ملفات الفساد النائمة الى النزاهة

2020/08/20 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، ابلاغها وزير الداخلية بإحالة جميع ملفات الفساد السابقة النائمة منها القديمة الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.وقال عضو لجنة الامن علي جبار لـ/المعلومة/ ان “لجنة الامن النيابية ناقشت مع وزير الداخلية عدد من الملفات بينها المنافذ الحدودية والاغتيالات الاخيرة وملفات الفساد السابقة واستبدال القيادات الامنية”.[…]

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