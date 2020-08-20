صهر ترامب يدفع بصفقة سرية لبيع الامارات طائرات أف 35

2020/08/20 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشفت شبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، ان مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير اثار القلق والانزعاج بين المشرعين ومختلف الوكالات المرتبطة باللوبي الصهيوني بعد اكتشاف محاولة له سرية لبيع أسلحة متطورة بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 الى الامارات .ونقلت الشلكة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مسؤول في […]

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