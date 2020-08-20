تدمير 3 أوكار ومجموعة عبوات من مخلفات “داعش” في صحراء الرطبة

2020/08/20 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن تدمير 3 أوكار وعددا من العبوات من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء الرطبة غربي البلاد.وقالت الوزارة في بيان اقية: “بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من الفرقة الأولى عملية مداهمة لثلاثة أوكار كانت تستخدم مخابئ وملاذات لفلول “داعش” الإرهابية في منطقة وادي حزيمة بصحراء […]

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