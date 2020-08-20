2020/08/20 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أفاد عملاق الأمن السيبراني الروسي “كاسبرسكي لاب”، اليوم الخميس، بأنه حدد مجموعة من المتسللين الذين نفذوا تجسسا إلكترونيا ضد موظفي الحكومات والمنظمات العسكرية في دول عدة.وبحسب خبراء الشركة، فقد هاجمت مجموعة “القبيلة الشفافة” في الفترة من يونيو/ حزيران عام 2019 وحتى نفس الشهر من عام 2020 أكثر من ألف هدف في 27 دولة.وأوضح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء روس يكشفون لغز “القبيلة الشفافة”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء روس يكشفون لغز “القبيلة الشفافة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).