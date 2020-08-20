زيارة الكاظمي لواشنطن، وتعزيز الصناعات الدفاعية الايرانية، دلالات ورسائل

2020/08/20 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، وفي ملفنا الأول نناقش زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى العاصمة...

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