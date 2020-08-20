روسيا تدرس إمكانية توريد اللقاح ضد “كوفيد-19” إلى مصر ودول أفريقيا

2020/08/20 | 19:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد “كوفيد-19” في الفترة ما بين “تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر” من هذا العام.وقال دميترييف في إحاطة عبر الإنترنت: “نحن نرى وفقا للقدرات الإنتاجية، حيث أن استثماراتنا ليست في روسيا فقط وإنما في عدد من الدول الأخرى، […]

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